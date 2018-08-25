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مدرب الأهلي السعودي : سعداء بالنتيجة وراض عن أداء فريقي أمام المحرق

د ب أ
نشر فى : السبت 25 أغسطس 2018 - 10:22 م | آخر تحديث : السبت 25 أغسطس 2018 - 10:22 م

أبدى الأرجنتيني باولو جويدي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي سعادة ورضا عن أداء الفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على مضيفه المحرق البحريني 2 / صفر اليوم السبت في ذهاب دور ال32 بالبطولة العربية للأندية.

 

وقال جويدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة ، إن فريقه حقق الأهم ونجح في تسجيل هدفين في الشوط الثاني وهو كان كافيا له لحسم الأمور بشكل كبير.

 

وأضاف أن جولة الذهاب قد انتهت لكنه شدد على أهمية مباراة الإياب المقررة في 24 سبتمبر المقبل على ملعب الجوهرة المشعة ، مشيرا إلى أن المحرق فريق جيد وقدم مباراة كبيرة.

 

وأوضح جويدي أن فريقه مازال بحاجة للعمل على تطوير بعض الأمور استعدادا للدوري السعودي ، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن اللاعبين طبقوا تعليماته وتوجيهاته بالشكل المطلوب.


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