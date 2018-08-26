مدرب الوحدة الإماراتي يشكر مصر على حسن تنظيم السوبر

وجه لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي، الشكر لكل من نظم مباراة السوبر الإماراتي التي أقيمت في مصر اليوم، وفاز بها فريقه على حساب العين، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وقال ريجيكامب فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة "شكرا مصر على الترحيب وأتمنى التواجد العام المقبل في مصر".

وأضاف : "الوحدة والعين مثلا الكرة الإماراتية، وأمتعا الجماهير، وهذا أهم من اللقب، وأتمنى أن أرى هذه الجماهير في السنوات المقبلة".

وأشار إلى أن "مراد باتنة كان جزء من خطته، ولكنه ليس مكمن الخطورة الوحيد، نحن فريق جماعي، ولن أتحدث عن باتنه فقط ولكن عن الفريق ككل".

وتابع كنا جديرين بإنهاء الشوط الأول متقدمين بأربعة أو خمسة أهداف، وتراجع الأداء في الشوط الثاني كان بسبب الاسترخاء لثلاثية الشوط الأول، وهذا لن يخدث مرة أخرى في المستقبل".

وأوضح أنه كان لديه أخطاء دفاعية في الشوط الثاني، ويسعى إلى بداية الموسم الجديد بشكل أفضل بعد تدارك الأخطاء، وتحسين الناحيتين الدفاعية والهجومية".

وأنهى المدير الفني حديثه قائلا: "تغيير اسماعيل مطر كان بسبب إصابة في الركبة واشتكى منها، لذلك كان لا بد من إسراك لاعب جاهز بنسبة ١٠٠٪؜، فخورون بوصول مستوى الكرة الإماراتية إلى هذا الحد، ولقد تدربنا على ركلات الترجيح قبل بداية اللقاء، وكنا مستعدين لكل شيء".