إيندهوفن ينفرد بصدارة الدوري الهولندي إثر انتصار صعب على زفوله

انفرد غيندهوفن بصدارة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بعدما حقق انتصره الثالث على التوالي وتغلب على مضيفه زفوله 2 / 1 اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة من المسابقة.

ورفع إيندعوفن رصيده إلى تسع نقاط بعد أن حسم المباراة بثنائية سجلها لوك دي يونج في الدقيقتين 41 و90 ، بينما كان الهدف الوحيد لزفوله من نصيب فيتو فان كروس وسجله في الدقيقة 48 .

وفي وقت سابق اليوم ، كان أياكس قد اعتلى الصدارة مؤقتا بعدما حقق انتصارا ساحقا وتغلب على ضيفه إمين 5 / صفر ، لكن إيندهوفن انتزع المركز الأول خلال ساعات قليلة.

ورفع أياكس ، وصيف بطل الموسم الماضي ، رصيده إلى سبع نقاط ، بينما تجمد رصيد إمين عند ثلاث نقاط.

وسجل الأهداف الخمسة لأياكس ، حكيم زيياش وكلاس يان هونتلار (هدفان) ودوشان تاديتش وجلين بيجل لاعب إمين (بالخطأ في مرمى فريقه) ، في الدقائق الثامنة و38 و59 و71 و86 .

وتغلب جرونينجن على مضيفه دي جرافشاب بهدف وحيد سجله مايكل بريخ في الدقيقة 44 ، ليحصد جرونينجن أول ثلاث نقاط له بعد هزيمتين متتاليتين متساويا في ذلك مع جرافشاب.

وفي مباراة أخرى جرت اليوم ، تغلب إكسيليسور على إن.إي.سي بريدا 2 / صفر ليرفع إكسيلسيور رصيده إلى أربع نقاط ويتجمد رصيد بريدا عند ثلاث نقاط.

وافتتح علي مسعود التسجيل لإكسيلسيور في الدقيقة 15 ثم أضاف زميله جفري فورتيس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 54 .