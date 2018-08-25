«الصحة»: 53 قافلة طبية قدمت الخدمة بالمجان لـ66 ألف مواطن بـ22 محافظة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ66 ألف و547 مواطنا، من خلال 53 قافلة طبية تم تنفيذها بـ22 محافظة خلال النصف الأول من شهر أغسطس الحالي.

وأوضحت الوزارة، أن هذا يأتي في إطار الحرص على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة.

وقالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل بها هي الجيزة، وكفر الشيخ، وأسيوط، ودمياط، وبني سويف، والمنوفية، والسويس، والإسكندرية، والشرقية، والقليوبية، والفيوم، والأقصر، والوادي الجديد، والبحيرة، والدقهلية، والقاهرة، والمنيا، وأسوان، وقنا، والإسماعيلية، ومطروح، وسوهاج.

وأضافت "الصادق"، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 458 عيادة، مشيرة إلى إجراء 8 آلاف و264 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 16 ألفا و821 ندوة تثقيف صحي؛ لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل 612 حالة إلى المستشفيات؛ لإجراء عمليات جراحية، واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تلك القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.

وكشفت قوافل محافظة أسوان، على 1745 مواطنا، وأجرت 673 فحصا معمليا، بجانب عقد 640 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 25 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، في حين كشفت قوافل محافظة أسيوط على 4 آلاف و153 مواطنا، وأجرت 372 فحصا معمليا، وعقدت 877 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 46 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وبخصوص القوافل التي تمت بمحافظة الإسكندرية، فقد تم الكشف على 6 آلاف و413 مواطنا، وأجرت 917 فحصا معمليا، وعقدت 2085 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 100 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبالنسبة لمحافظة الإسماعيلية فكشفت على 901 مواطن، وأجرت 156 فحص معملي، كما تم عقد 271 ندوة تثقيف صحي.

وبمحافظة الأقصر، فتم الكشف على 698 مواطنا، وإجراء 75 فحصا معمليا، وعقد 240 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 23 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة البحيرة فتم الكشف على 2544 مواطنا، وإجراء 757 فحصا معمليا، وعقد 659 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 41 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفِي الجيزة، تم الكشف على 6 آلاف و206 مواطنين، وإجراء651 فحصا معمليا، وعقد 1045 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 25 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة الدقهلية، فتم الكشف على 6 آلاف و2 مواطن، وإجراء 1262 فحصا معمليا، وعقد 3 آلاف و850 ندوة تثقيف صحي كما تم تحويل 73 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما قامت القوافل التي تم تنفيذها بمحافظة السويس، بالكشف على 208 مواطنين، وإجراء 22 فحصا معمليا، وعقد 65 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل حالتين إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة الشرقية، فتم الكشف على 3 آلاف و349 مواطنا، وإجراء 248 فحصا معمليا، وعقد 475 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 23 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة الفيوم، تم الكشف على 2846 مواطنا، وإجراء 168 فحصا معمليا، وعقد 404 ندوات تثقيف صحي، كما تم تحويل 16 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة القاهرة تم الكشف على 4 آلاف و972 مواطنا، وإجراء 237 فحصا معمليا، كما تم تحويل 8 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

والقوافل التي تمت بمحافظة القليوبية، كشفت على 6 آلاف و874 مواطنا، وأجرت 354 فحصا معمليا، كما تم عقد 659 ندوة تثقيف صحي، أما بمحافظة المنوفية، فتم الكشف على 1792 مواطنا، وإجراء 179 فحصا معمليا، كما تم تحويل 3 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وبالنسبة لمحافظة المنيا، فتم الكشف على 3 آلاف و295 مواطنا، وإجراء 341 فحصا معمليا، وعقد 570 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 24 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة الوادي الجديد فتم الكشف على 886 مواطنا، وإجراء 100 فحص معملي، وعقد 67 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل حالتين إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة بني سويف، تم الكشف على 2332 مواطنا، وإجراء 160 فحصا معمليا، وعقد 248 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 10 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة دمياط تم الكشف على 3 آلاف و349 مواطنا، وإجراء 987 فحصا معمليا، وعقد 26 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 112 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما كشفت القوافل التي تم تنفيذها بمحافظة سوهاج، على 1127 مواطنا، وأجرت 59 فحصا معمليا، كما تم عقد 240 ندوة تثقيف صحي، أما محافظة قنا، فتم الكشف على 654 مواطنا، بالإضافة إلى إجراء 21 فحصا معمليا.

كما تم الكشف على 5 آلاف و737 مواطنا بمحافظة كفر الشيخ، وإجراء 525 فحصا معمليا، وعقد 4 آلاف ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 70 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وأخيرا تم الكشف على 464 مواطنا بمحافظة مطروح، وتحويل 6 منهم إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.