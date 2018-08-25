قيادي بتيار الغد: «غياب العرب عن اللجنة الدستورية خطورة بالغة على مستقبل سوريا»

قال القيادي بتيار الغد السوري، محمد الشاكر، إن تراجع الدور الإيراني في سوريا شكل انفراجة في الملف السوري لينفرد الأتراك والروس بالملف، مشيرًا إلى وجود تفاهم كبير مؤخرًا بين البلدين ما يشير إلى انفراجة حقيقية في الصراع السوري.

وأضاف في مداخلة مع برنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح السبت، أن موافقة تركيا على تفكيك جبهة النصرة يعد تحولًا كبيرًا في الصراع السوري، بعد استثمار أنقرة لوقت طويل في هذا الصراع، موضحًا أن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، يحاول إنهاء ملف اللجنة الدستورية أولًا، وهي اللجنة التي وصفها بالخطر الأكبر، التي يقف أمامها الصراع السوري، لاسيما وأنها هي من تحدد مستقبل الدولة السورية.

وتساءل حول غياب الدور العربي من اللجنة الدستورية، التي تحدد ملامح وخريطة مستقبل سوريا، مضيفًا أن روسيا أعطت مساحة كبيرة لتركيا في مسألة اللجنة الدستورية على حساب عودة اللاجئين، وهو ما يمثل خطورة بالغة لأن تركيا ليست هي دار الأمن القومي العربي، وفق قوله.

وذكر، أن تركيا ستستثمر فيمن يمثلوها في اللجنة الدستورية لتحقيق أهدافها على حساب الشعب السوري والأمن القومي العربي، متابعًا: «كل الدول عبثت بسوريا، والآن بدأت عملية سياسية والآن على الدول العربية المشاركة وفي مقدمتها مصر، وهي لن تنطلق في ذلك من منظور دبلوماسي ولكن لدورها التاريخي المعروف».