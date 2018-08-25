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شارك البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، مساء السبت، في مهرجان الأسر، بـ«دبلن» عاصمة أيرلندا، وذلك حسبما عرضته فضائية «إكسترا نيوز».
ووصل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، اليوم السبت، إلى أيرلندا، في زيارة من المقرر أن تستمر لمدة يومين.