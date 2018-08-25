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أعربت الفنانة رجاء الجداوي، عن استيائها من شائعة وفاتها التي انتشرت خلال الأيام الماضية، قائلة: «لكل أجل كتاب، وكلنا هنمشي في ميعادنا».

وقالت «الجداوي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي يعرض على فضائية «CBC»، مساء السبت، «قضيت يوم وحش جدًا، وكتير خيره اللي نشر الشائعة دي وبشكره؛ لأنه خلاني أعرف الناس بتحبني إزاي».

وسخرت من شائعة وفاتها، قائلة: «أنا المرحومة، وإحساس غريب أوي وجديد جدًا لما تلاقي الناس بتعزيك في نفسك».

وناشدت الجمهور بعدم الالتفات للشائعات أو الترويج لها، متسائلة: «ليه تضيع من عمرك دقائق عشان تكتب حاجات مؤذية لمشاعر الناس؟».

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، أنباءً تفيد بوفاة الفنانة رجاء الجداوي، وهو ما نفته الفنانة فيما بعد.