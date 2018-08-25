وكيل «قيم النواب»: تشغيل 3 مدارس وإحلال وتجديد مدرسة بكفر المنصورة في المنيا

أعلن اللواء شادي أبو العلا، وكيل لجنة القيم بمجلس النواب ونائب دائرة بندر المنيا، أنه بدءا من العام الدراسي الجديد، تقرر تشغيل مدرسة كفر المنصورة للثانوية العامة للبنات، بمجمع مدارس كفر المنصورة، على أن يلحق بها مدرستي الإعدادية الرياضية للبنات، والثانوية الرياضية للبنات، حتى تكتمل صفوف التعليم الثانوي العام، كما تقرر البدء في إحلال وتجديد مدرسة كفر المنصورة الإعدادية بنين الصادر لها قرار إزالة منذ سنوات، ولا تسع عدد الطلاب والذين تم تقسيمهم على فترتين.

وأضاف نائب بندر المنيا، أن تلك المدرسة ستخدم قطاعا كبيرا من أهالي حي غرب، والقرى والعزب المجاورة، وأن مجمع مدارس كفر المنصورة، أصبح أكبر مجمع مدارس على مستوى الجمهورية، ويضم حوالي 13 مدرسة ما بين حصانة وابتدائي وإعدادي وثانوي فني وعام، ومعهد للتربية الفكرية، ومعهد للنور للمكفوفين، ومدرسة رسمية للغات بمراحلها المختلفة، ولذلك لا بد من فتح باب آخر له لمنع الزحام عند دخول وخروج الطلاب والفتيات.

وأكد اللواء شادي أبو العلا، أنه تمت الموافقة على إحلال وتجديد مدرسة كفر المنصورة الإعدادية بنين، والتي كان قد صدر لها عدة قرارات إزالة، ولا تتسع للطلاب؛ ما دفع إدارة المدرسة لعمل فترة مسائية.