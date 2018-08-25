الحكومة السورية تستعرض قوتها قبل معارك إدلب

وسط استعرض للقوة من قبل القوات الحكومية السورية، التي تبث عبر وسائل إعلام موالية لها صور أرتالها العسكرية المتجهة إلى شمال غرب سوريا، أنهت فصائل المعارضة خططها الدفاعية والهجومية.

وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم السبت: «واصلت القوات الحكومية والمسلحون الموالون لها إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة حماة وسط سوريا واللاذقية غربها فقد وصلت عشرات الآليات العسكرية إلى مطار حماة ومدرسة المجنزرات استعداداً للمعركة».

وأكد المصدر، أن مجموعات أرتال أخرى من القوات الحكومية توجهت إلى محافظة اللاذقية ومنها إلى جبهة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي إلى المناطق الجبلية في ريف اللاذقية، حيث وصلت اليوم عشرات الآليات التي تحمل راجمات صواريخ تعرف بجولان، إضافة إلى وصول قوات جمعية السبتان التابعة لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف إلى جبهة جسر الشغور.

في الوقت ذاته، أنهت فصائل المعارضة اليوم خططها الهجومية والدفاعية لمواجهة القوات الحكومية على جبهات ريف حماة وإدلب بانتظار ساعة بداية المعارك.

وقالت «الجبهة الوطنية» عبر صفحات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي: إن «ضباطها في غرفة العمليات والقادة العسكريين استكملوا ميدانيًا وضع الخطط الهجومية والدفاعية لـلحفاظ على المناطق المحررة وحماية الثورة السورية».

وتبنت الجبهة، استهداف غرفة عمليات تابعة للقوات الحكومية على جبهة النيحة بريف إدلب الشرقي عبر صاروخ مضاد للدروع، مما أدى لتدميرعربة بي أم بي ورشاش عيار 23 ومقتل ضابط وعدة عناصر منهم بحسب بيان للجبهة.

وأعلنت الجبهة الوطنية للتحرير، أمس الجمعة، النفير العام ورفع الجاهزية الكاملة، لمواجهة تهديدات القوات الحكومية والتصدي للخطر المحيط بمحافظة إدلب.