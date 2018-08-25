إنشاء 45 مكتبا لحقوق الإنسان بمراكز وأقسام الشرطة بالشرقية

أعلن العقيد ياسر فاروق، مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية، عن الانتهاء من إنشاء 45 مكتبا لحقوق الإنسان بمراكز وأقسام الشرطة والإدارات الخدمية التي تقدم خدمة للجمهور بدائرة المديرية.

وأوضح «فاروق»، في بيان صحفي اليوم السبت، أن ذلك جاء بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من أجل تفعيل عملية التناغم بين رجال الشرطة والمواطنين في المجتمع، وذلك لصون كرامة المواطن وحماية حقوقه في إطار تطبيق القوانين واحترام الداخلية لمبادئ حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه تم إنشاء 11 مكتبا لقسم حقوق الإنسان بـ11 وحدة مرور بدائرة المديرية، وذلك لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار لسن لإنهاء إجراءت التراخيص بكل سهولة، موضحًا أنه تم إنشاء مكاتب خدمية في إدارات النجدة وقوات الأمن والحماية المدنية والمرور، كما تم إنشاء مكتب لحقوق الإنسان بالدور الأرضي بديوان عام المديرية؛ ليكون أول المستقبلين للمواطنين لإنهاء متطالبتهم، مع وضع كراس متحركة على مداخل الأقسام والمراكز والإدارت، مثبت عليها فرد لخدمة المواطنين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا مضنية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتوسع في المبادرات الإنسانية والخدمات الجماهيرية التي يتم تقديمها في جميع المجالات، وتعمل على تحقيق التعاون بين حقوق الإنسان والمجتمع المدني لتفعيل مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع، لاسيما للفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.