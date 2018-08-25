محافظ الغربية يشدد على تطهير الترع والمصارف

شدد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، على تكثيف حملات تطهير الترع والمصارف على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، وإزالة المخلفات الناتجة عنها.

ووجه «صقر» في تكليفات له اليوم السبت، مديريتي الري والزراعة ومجالس المدن، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمتابعة الدائمة للترع والمصارف؛ لإجراء أعمال التطهير في المهد للوقاية من الأمراض الوبائية والحد من انتشارها، وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع والمجاري المائية، وحفاظًا على الرقعة الزراعية.

وطالب محافظ الغربية، برفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين، بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية، من خلال تنظيم ندوات إرشادية بالجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية والجمعيات الأهلية.