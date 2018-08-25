السبت 25 أغسطس 2018 12:21 م القاهرة القاهرة 34.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟

النتـائـج تصويت

محافظ الغربية يشدد على تطهير الترع والمصارف

الغربية - علاء شبل:
نشر فى : السبت 25 أغسطس 2018 - 12:21 م | آخر تحديث : السبت 25 أغسطس 2018 - 12:21 م

شدد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، على تكثيف حملات تطهير الترع والمصارف على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، وإزالة المخلفات الناتجة عنها.

ووجه «صقر» في تكليفات له اليوم السبت، مديريتي الري والزراعة ومجالس المدن، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمتابعة الدائمة للترع والمصارف؛ لإجراء أعمال التطهير في المهد للوقاية من الأمراض الوبائية والحد من انتشارها، وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع والمجاري المائية، وحفاظًا على الرقعة الزراعية.

وطالب محافظ الغربية، برفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين، بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية، من خلال تنظيم ندوات إرشادية بالجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية والجمعيات الأهلية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك