استمرار حالة التأهب الأمنى بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

مصدر أمنى: وزير الداخلية تابع بنفسه تنفيذ بنود خطة تأمين احتفالات العيد.. وأمر باستمرار الخدمات والحملات المرورية والتموينية.. ومديرو الأمن يواصلون جولاتهم على القوات

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تعزيز إجراءاتها التأمينية الي بمحيط المنشآت الحيوية والهامة والمواقع الشرطية والحدائق والمتنزهات العامة والمراسى النيلية ومواقف السيارات الأجرة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وشهدت شوارع وميادين القاهرة المحافظات استمرار حالة الأستنفار الأمنى لتأمين أحتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، حيث دفعت وزارة الداخلية بأكثر من 200 ألف ضابط وجندى لتأمين الاحتفالات.

وأكد مصدر أمنى أنه تم إعداد كمائن ثابتة متحركة لفرض الأمن بالشارع المصرى فضلا عن تعيين خدمات على الأماكن الهامة والمنشآت الحيوية وإعداد مأموريات وخدمات من إدارتى شرطة (المسطحات والسياحة والآثار) مدعومين بعناصر من الشرطة النسائية لتأمين الموطنين سواء بالأماكن السياحية والشواطئ الساحلية ومجرى النيل.

وأكد المصدر الأمنى أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق تابع بنفسه تنفيذ بنود الخطة الأمنية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.

وشدد الوزير على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين ساحات الصلاة واحتفالات المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية والمقاصد السياحية وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.

وأشار إلى أن الوزير عقد العديد من الاجتماعات مع مساعديه للأمن للوقوف على بنود الخطة الأمنية والمرورية لتأمين المصريين خلال العيد وآخر تحديث لها وفقا لمعطيات الحالة الأمنية، وشدد على الجاهزية التامة والكفاءة العالية للقوات المشاركة بالتأمين حتى تتمكن من تنفيذ المهام التى تقع على عاتقهم، كما وجه بضرورة تفعيل الإجراءات الأمنية بنقاط التفتيش الحدودية بين المحافظات والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المحاور.

وأوضح المصدر الأمنى إلى استمرار عمل غرف عمليات مديريات الأمن وربطها بغرفة عمليات الوزارة لسرعة الاستجابة لأى أحداث أو إخطارات، فضلا عن نشر ضباط المرور وسيارات الإغاثة بالطرق السريعة والصحراوية والشوارع الرئيسية بالمحافظات والمدن الساحيلة للقضاء على الزحام المرورى وتأمين رحلات عودة المصريين من الإجازة، ومراقبة المواقف الرئيسية بالمحافظات لمنع استغلال السائقين للمواطنين، ومراقبة جميع الميادين المهمة والطرق الرئيسية بالكاميرات المرتبطة بغرف التحكم الرئيسية للعمل على كشف السيارات المبلغ بسرقتها أو المشتبه فيها.

وأكد الوزير استمرار حالة الطوارئ بشرطة المسطحات وجميع فروعها على مستوى الجمهورية ومراجعة التراخيص وسلامة العائمات النيلية وطاقمها فى المراسى النيلية بالقناطر الخيرية وماسبيرو والعجوزة والمعادى، واستمرار حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لضبط حركة الأسواق ومواجهة جرائم الغش التجارى ومحاولات البعض استغلال فترة الأعياد لطرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين.

فى السياق، ذاته شهدت جميع محافظات الجمهورية تكثيف الجولات التفقدية لمديرى الأمن والقيادات الأمنية لتفقد القوات والخدمات الأمنية المعينة لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والهامة وكذا المواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية للوقوف على مدى انتظام الخدمات والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى والتأهب التى تشهدها جميع محافظات الجمهورية.