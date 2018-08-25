تقرير: نائب وزير الدفاع الصومالي ينجو من محاولة اغتيال

ذكرت جماعة «الشباب» الصومالية أنها شنت هجوما بقنبلة في العاصمة مقديشو استهدفت به نائب وزير الدفاع الصومالي عبدالله علاد روبلي، وفقا لما ذكرته إذاعة «شابيل» الصومالية اليوم السبت، نقلا عن بيان لجماعة «الشباب» أمس الجمعة.

وذكر شهود عيان أن الانفجار الذي استخدم فيه مسلحو الجماعة عبوة ناسفة، وقع خارج مقر وزارة الدفاع أثناء مرور موكب الوزير.

غير أن روبلي نجا من الهجوم الذي وقع أمس الأول الخميس وهز المدينة، في ظل تعزيز الإجراءات الأمنية وإجراء تغييرات بين كبار مسؤولي الأمن من قبل الرئيس محمد عبدالله فارماجو.

ولم يعلق نائب وزير الدفاع على أنباء محاولة الاغتيال وما أوردته جماعة «الشباب».

وكان الرئيس الصومالي قام بإجراء تعديل أمني كبير في 16 أغسطس؛ لتكثيف القتال ضد حركة «الشباب».

يشار إلى أن الجيش الصومالي، بدعم من قوات الاتحاد الإفريقي، يخوض قتالا ضد جماعة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة، وتسعى إلى إسقاط الحكومة في مقديشو وفرض تفسيرها الصارم للإسلام.