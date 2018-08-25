الحكومة تحظر سير «التوكتوك» على الطرق الرئيسية

*عضو «محلية البرلمان»: القرار صائب ويقلل من مخاطر الحوادث والأزمات بالطرق السريعة



أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كتابًا دوريًا لكافة المحافظات، بشأن تذليل معوقات تراخيص مركبات "التوكتوك"، وتحديد خطوط سير لها، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة للترخيص مثل تلك المركبات.

وتضمن الكتاب الدوري، الذي أرسله "شعراوي"، ضرورة موافاة الوزارة بإجمالي عدد مركبات "التوكتوك" على مستوى المحافظة، وعدد المركبات التي تم ترخيصها حتى تاريخ إرسال الرد، وأسباب التأخير في استخراج التراخيص لباقي المركبات.

وطالب "شعراوي"، كافة المحافظات بتحديد خطوط سير مركبات "التوكتوك"؛ لتكون في المناطق غير المخططة، وبين القرى وبعضها البعض فقط لا غير، مشيرًا إلى ضرورة عدم سير "التوكتوك" في المناطق الحضارية المخططة أو الطرق الرئيسية أو الطرق السريعة أو بين المدن وبعضها البعض.

وطالب الوزير، المحافظين بضرورة موافاة الوزارة بتقرير نصف شهري، يتضمن إجمالي ما تم إنجازه في هذا الشأن.

في السياق ذاته، قال أشرف إسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار الوزير صائب في منع سير "التوكتوك" على الطرق الرئيسية في كافة المحافظات؛ لما كانت تسببه من مخاطر على تلك الطرق من حوادث وأزمات والتكدس المروري، موضحا أن أصحابها بدأوا التوسع في استخدامها كوسيلة ثابتة لقطع عدد كبير من الكيلومترات.

وأضاف "إسكندر"، في تصريحات لـ"الشروق"، أن أكثر الحوادث الكوارث في الفترة الأخيرة كانت بسبب عدم التزام تلك المركبات بقواعد المرور، وأن هذا القرار سيحد من التصادم مع مركبات النقل الثقيل والمركبات الملاكي، بجانب تقليل الحوادث والأزمات بالطرق الرئيسية، مؤكدا أنه لا غنى عن مركبات "التوكتوك" في الحارات والنجوع والقرى والشوارع الداخلية؛ لأنها تساعد المواطنين في نقل ما يحتاجونه من متطلبات لأماكن إقامتهم لتواجدها في شوارع ضيقة لا تستطيع عربات النقل الوصول إليها.