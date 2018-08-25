انفجار قرب مكاتب لجنة الانتخابات الأفغانية شرقي البلاد

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قال مسؤولون إنه تم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من مكاتب لجنة الانتخابات المستقلة في مدينة جلال أباد عاصمة اقليم ننكارهار شرقي أفغانستان صباح اليوم.

وقال مسؤولو الصحة إن التقارير الأولية تشير إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 آخرين، بحسب قناة «طلوع نيوز». ووقع الانفجار حوالي الساعة 11:30.

وبحسب ما ورد كان متظاهرون خارج مكاتب اللجنة الانتخابية المستقلة في وقت الانفجار. ولم تذكر قناة «طلوع نيوز» المزيد من التفاصيل. ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الانفجار.

يذكر أن ما لا يقل عن 30 شخصا قتلوا في انفجار استهدف مركزا لتسجيل الناخبين في شرق أفغانستان في مايو الماضي.