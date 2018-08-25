«نانمي ناجورا» بطلة العالم في التظاهر بالعزف على الجيتار

احتشد محبو التظاهر بالعزف على الجيتار في مدينة «أولو» الفنلندية، لتقديم أفضل ما لديهم على آلاتهم الموسيقية الوهمية، سعيًا للفوز بلقب بطل العالم في هذا المجال غير المألوف.

وتحت سماء المدينة، تمكن 15 متسابقًا من الوصول إلى المرحلة النهائية، في النسخة الثالثة والعشرين من المسابقة، واعتلوا مسرحًا في الهواء الطلق بميدان وسط «أولو» للتمايل وإيهام الحضور بالعزف على الجيتار.

وفازت هذا العام اليابانية «نانمي ناجورا»، التي اختارت لنفسها اسمًا فنيًا هو «سيفين سيز»، وحصلت «ناجورا» على جيتار مصنوع يدويًا ويعرف باسم «فلاينج فين»، وقالت بعد فوزها باللقب أمس الجمعة «أنا في غاية السعادة ولا أصدق».

وكانت «ناجورا» من بين سبعة متسابقين وصلوا للنهائي عبر مراحل إقصائية، في أنحاء أخرى من العالم، فيما اختير الثمانية الآخرون في مرحلة أجريت في مدينة «أولو» قبل المسابقة بيوم.