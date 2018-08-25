الشرقية: إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بتكلفة 55 مليون جنيه

قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية إنه يتم حاليا إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى مساحة 17 ألف فدان بمراكز المحافظة، باستثمارات قدرها 41 مليونا و372 الف جنيه، بهدف رفع كفاءتها وزيادة قدرتها على صرف المياه الزائدة عن حاجة الزراعة.

وأكد المحافظ في بيان صحفي اليوم السبت، أنه تم التشديد على الجهات المسئولة عن التنفيذ بضرورة الالتزام بالجدول الزمني والمواصفات القياسية المحددة لذلك.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة العزيزية ومرعى (أ و ب) باستثمارات قدرها 13 مليونا و624 ألف جنيه، وذلك لخدمة 5500 فدان بمركز منيا القمح وزيادة إنتاجيتها.