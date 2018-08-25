ضبط 39 ألف علبة سجائر بحوزة مزارع في واحة سيوة

قال اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إنه تم ضبط 39 ألف علبة سجائر أجنبية مهربة من ليبيا، بحوزة عامل زراعي في واحة سيوة.

وكانت إدارة البحث الجنائي بقسم شرطة سيوة، قد ألقت القبض على «علي.م»، 24 سنة، عامل بمزرعة في الواحة، وبحوزته 78 كرتونة سجائر تحتوي على 3900 قاروصة، مهربة من ليبيا، حيث أكد في التحقيقات الأولية بمعرفة ضباط المباحث، أن السجائر المضبوطة بحوزته كانت بغرض الإتجار فيها.

وأكد مدير أمن مطروح في بيان إعلامي، أنه تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.