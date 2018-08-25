بريطاني يتصل بالشرطة ليبلغ عن «شخير» زوجته

نشرت شرطة غرب مدينة ميدلاندز -إحدى مناطق إنجلترا- مكالمة صوتية عبر خط الطوارئ الخاص بهم، صنفت أنها ضمن «المكالمات المزعجة»؛ حيث تقدم رجل بشكوى ضد زوجته بسبب «شخيرها» أثناء النوم؛ ما دفع الشرطة لمطالبة سكان المدينة بترك خط الطوارئ وجعله خاص للحالات الضرورية فقط.

وقال الزوج، خلال المكالمة، إنه غير قادر على النوم بسبب صوت «شخير» زوجته، الذي يبدو وكأنه صوت دراجة نارية، وأنه غير قادر على التصرف، وطالبه رجل الشرطة عبر المكالمة نفسها بأن يطلب من زوجته «مشورة الطبيب»، وأن هذه المشكلة ليست من اختصاصات الشرطة.

واضطرت شرطة المدينة «WMP» أن تبدأ حملة لحث الناس على ترك خط الطوارئ لحالات الطوارئ الحقيقية، بعد أن تلقت عددًا كبيرًا من المكالمات عبر خدمتها الهاتفية، تخطت 5 آلاف مكالمة في أسبوع واحد فقط.

وأكدت الشرطة أنها تلقت العديد من المكالمات عبر الخط لا تخص الطوارئ أو الشرطة، حيث تلقت مكالمة من شخص يتحدث عن «وجود بطة مصابة على شبكة القناة»، وآخر طالب الشرطة بالاتصال بوالدته بسبب «نفاذ رصيده».

قالت ليندسي سوالو، رئيس قسم الاتصال في «WMP»، إن خدمة الطوارئ يجب أن تظل فقط عندما يكون المواطنيين في خطر أو الإبلاغ عن جرائم، مشيرة إلى أن زيادة الضغط على الخط يصعب على الشرطة الوصول للأشخاص بسرعة لحل الأزمة.

وأضافت أن رقم «999» هو خاص لحالات الطوارئ فقط، وإذا لم يكن هناك أي حالة طارئة يمكن للأشخاص الاتصال على رقم «101» لأي استفسارات، رغم ذلك تتلقى الخدمة استفسارات يمكن الوصول لها عبر الإنترنت.

وأشارت رئيس قسم الاتصال إلى أن «WMP Online» يحتوي على ثروة كبيرة من المعلومات، ويمكن من خلاله الإبلاغ عن الجرائم ذات المستوى الأدنى مثل «السرقة».