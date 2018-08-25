«عشماوي»: «جاري تسليم مشروع الصرف الصحي لقرى شبين القناطر بتكلفة 200 مليون جنيه»

قال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة؛ لإقامة مثل هذه المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأشار المحافظ في بيان له اليوم السبت إلى، أن القليوبية تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أنه جاري الانتهاء من تنفيذ محطة مياه سرياقوس الشرقية بالخانكة بطاقة 145 ألف متر مكعب - يوم، حيث بلغت نسبة التنفيذ «مدني 90% - ميكانيكا 75%».

كما أنه جاري التسليم الجزئي لمشروع الصرف الصحي لقرى شبين القناطر «محطة معالجة القلزم» بطاقة 20 ألف متر مكعب - يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه لخدمة 75 ألف نسمة بـ 8 قرى.

وأضاف «عشماوي»، أن القرى المخدومة بالصرف الصحي تبلغ 161 قرية والقرى الجاري تنفيذها 65 قرية، مشيرًا إلى أنه بانتهاء العام المالي 2017-2018 سيتم توصيل الصرف الصرف إلى 60% من القرى بالمحافظة.