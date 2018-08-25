مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بكفرالشيخ

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر اليوم السبت، بحادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «قلين - دسوق»، بمحافظة كفرالشيخ، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تلقى اللواء فريد مصطفى صابر، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من مرفق إسعاف كفرالشيخ، يفيد بتلقيهم إشارة من شرطة النجدة، تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «قلين - دسوق»، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شاب وإصابة آخر بجروح مختلفة، وقامت سيارات الإسعاف بنقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى دسوق العام، وتم نقل المصاب إلى المستشفة ذاتها لعلاجه وإسعافه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ للتحقيق.