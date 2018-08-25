مدرب المحرق البحريني سعيد بأداء الفريق رغم الهزيمة أمام الأهلي السعودي

أثنى سلمان شريدة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المحرق البحريني على الأداء الذي قدمه لاعبوه في المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق على أرضه أمام الأهلي السعودي صفر / 2 اليوم السبت في ذهاب دور ال32 بالبطولة العربية للأندية.

وقال شريدة إنه سعيد بالأداء الرجولي الذي قدمه لاعبوه ووصفهم بالأبطال والرجال الذين كانوا على مستوى التوقعات ، معربا عن أسفه فقط لعدم استغلال الفرص التي سنحت لمهاجميه على مدار الشوطين.

وأشار شريدة إلى أن المحرق كان ندا قويا للأهلي واستطاع الوصول لمرماه في أكثر من مناسبة ولكنه لم يترجم الفرص إلى أهداف وهو ما أحدث الفارق في المباراة.

وتقدم شريدة بالتهنئة إلى الأهلي السعودي وجماهيره ، واصفا إياه بالفريق الكبير والقوي.