مرسي يشارك فى فوز لاريسا على أبولون فى الدوري اليوناني

حقق فريق لاريسا الذي يضم بين صفوفه باسم مرسي بهدف نظيف على أبولون الذي انتقل إليه حديثًا محمود عبد الرازق شيكابالا، ضمن مواجهات الجولة الأولى للدوري اليوناني الممتاز.

وشارك مرسي أساسيًا في المواجهة، وتم استبداله في الدقيقة ا68 بينما غاب شيكابالا عن المواجهة، حيث لم ينتظم بعد في صفوف فريقه اليوناني، رغم وصول بطاقته الدولية صباح اليوم.

ويلعب الثنائي باسم مرسي وشيكابالا على سبيل الإعارة بصفوف لاريسا وأبولون على الترتيب من صفوف الزمالك.

سجل الصربي ميلوس ديليتيتش الهدف الوحيد باللقاء في الدقيقة الثلاثين، لينجح لاريسا في حصد النقاط الثلاثة الأولى في مشواره المحلي، ويحتل المركز الثالث بفارق أفضلية الأهداف خلف آيك أثينا وأتروميتوس.