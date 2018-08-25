تجديد حبس إرهابي تفجير معسكر فرق الأمن بالسويس

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قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، تجديد حبس الإرهابي «أ.ل» 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم، الذي يعمل مهندس مدني، قيامه وآخرين بالمشاركة في تفجير سيارة مفخخة أمام معسكر قوات الأمن بطريق ناصر بالسويس يوم 25 يناير 2014.

وكان ضباط جهاز الأمن الوطني، قد تمكنوا من ضبط الإرهابي «أ.ل» بعد هروبه خارج المحافظة بعد تتبعه والبحث عنه حتى تم القبض عليه.

وأكدت تحريات الأمن الوطني، أن الإرهابي كان عضو في جماعة الإخوان الإرهابية، ثم انضم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

وكانت محافظة السويس، قد شهدت يوم 25 يناير 2014 قيام ارهابين بتفجير سيارة مفخخة أمام معسكر فرق الأمن بطريق ناصر بالسويس.