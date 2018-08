نجح الفنزويلي، جوزيف مارتينيز، مهاجم أتلانتا يونايتد الأمريكي، في تحطيم الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلًا في موسم واحد من بطولة الدوري الامريكي، خلال فوز فريقه على حساب أورلاندو سيتي في الجولة الـ26 من منافسات المجموعة الشرقية.

ووصل مارتينيز، إلى الهدف 28 ليتخطى الرقم القديم والذي كان مسجلًا باسم كلٍ من روي لاسيتر، وكريس وندونلوسكي، وبرادلي رايت، فيلبس (27 هدف).

وكان الرقم القياسي للاسيتير، قد تحقق في عام 1996 وظل صامدًا حتى يومنا هذا عندما حطمه مارتينيز فعادله كل من وندولوسكي ورايت فيلبس لكن لم يحطمه أي لاعب.

يذكر أن مارتينيز، سجل هدفه الـ 28 في 26 لقاء خاضهم فقط في الدوري الأمريكي هذا الموسم وهو أعلى معدل تهديفي ضمن كبار هدافي البطولة تاريخيًا.

ويتصدر فريق أتلانتا، ترتيب المجموعة الشرقية في الدوري الأمريكي برصيد 54 نقطة، وخلفه نيويورك ريد بولز بـ 49 نقطة.

وحقق فريق أتلانتا يونايتد فوزًا هامًا على نظيره أورلاندو سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرون من منافسات المجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي.

