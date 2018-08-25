«البرادعي» مدينا «صمت العرب»: «هل أصبحنا شركاء في عقاب الفلسطينيين؟»

أدان الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، موقف الحكومات العربية من قرار الإدارة الأمريكية الخاص بخفض المساعدات الأمريكية الموجهة للفلسطينيين.

وقال «البرادعي»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، إن «ما يدبر للفلسطينيين من جانب الإدارة الأمريكية معروف مسبقًا للجميع، ومع ذلك موقف معظم الحكومات العربية هو الصمت المريب».

وتساءل: «هل على الأقل سنمد لهم يد العون لننقذهم وبالأخص أهل غزة من الموت البطيء، أم أن القضية برمتها لم تعد من أسبقياتنا، بل وأصبحنا شركاء في العقاب؟».

ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، بإعادة توجيه مساعدات اقتصادية بأكثر من 200 مليون دولار، كانت مخصصة إلى قطاع غزة والضفة الغربية، لصالح مشروعات في أماكن أخرى.