الإسماعيلي يحتج على قرار مشاركة الزمالك في السوبر المصري السعودي

أكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، أنه سيتقدم بإحتجاج رسمي إلي اتحاد الكرة اليوم السبت، اعتراضاً على قرار مشاركة نادي الزمالك بدلا من الأهلي في مباراة السوبر المصري السعودي لأبطال الدوري في البلدين أمام فريق الهلال السعودي والتي ستقام في العاشر من نوفمبر المقبل بالرياض.

مسؤولي النادي الإسماعيلي جاء إحتجاجهم على مشاركة الزمالك في مباراة السوبر المصري السعودي باعتبار أن الدراويش كان "وصيف" الدوري الممتاز بالموسم الماضي وهو الأحق بالمشاركة في اللقاء عن الفريق الأبيض

وكان الاتحاد السعودي قد اصدر بيان رسمي، يعلن فيه عن خوض الزمالك مباراتي السوبر المصري السعودي أمام كل من اتحاد جدة والهلال السعودي، حيث يواجه الفريق الأبيض اتحاد جدة في 5 نوفمبر المقبل في القاهرة ، على كأس خادم الحرميين الشريفين، قبل أن يواجه الفارس الأبيض نظيره الهلال السعودي في 10 من نوفمبر في الرياض ، على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي بدلا من الأهلي.