مدرب العين يكشف أسباب خسارة السوبر الإماراتي أمام الوحدة

قال زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين الإماراتي، إن فريقه ارتكب العديد من الأخطاء ادت إلى خسارة فريقه مباراة السوبر الإماراتي أمام الوحدة، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وأضاف ماميتش خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "خسرنا كأس السوبر، ولكني سعيد جدا بالتحربة واللعب في مصر على ملعب الدفاع الجوي أمام تلك الجماهير ولن أنسى تلك التجربة في ظل هذه الأجواء الرائعة".

واضاف : "كنا سيئين حدا في الشوط الاول واهدرنا ركلة جزاء، ولكن نجحنا في العودة للمباراة وخسرنا بركلات الحظ ، الوحدة كان افضل مننا خلال المباراة".

وتابع " يصعب الحديث عن تعليمات اللاعبين، ولكنا في المجمل ركزنا على تحسين الأداء، وحسين الشحات لم يكن في مستواه، ولكنه لم يكن سيئا، وأي لاعب قد يهدر ركلة الجزاء".

وأشار إلي أنه من الصعب عمليا تقييم أداء الفريق مباشرة عقب المباراة، يحب مشاهدتها مرة أخرى قبل التقييم، لاعبونا الدوليون لم يؤدوا حيدا في الشوط الأول لم يتدربوا مع الفريق منذ فترة طويلة".