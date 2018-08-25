روسيا تستعيد نظام مراقبة الفضاء

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ذكر أحد معاهد أكاديمية العلوم الروسية أن موسكو أعادت بناء منظومة التلسكوب الخاصة بها لمراقبة الفضاء حول الأرض، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للانباء اليوم السبت.

وذكر لمعهد "كيلديش" أنه تم ايقاف عمل منظومة المراصد التي أنشأها الاتحاد السوفيتي (السابق) لمراقبة الفضاء والتي تم توزيعها في أنحاء العالم، وذلك بعد تفكك الاتحاد.

وتمكنت روسيا في الفترة الأخيرة من إعادة عشرة مراصد قديمة، بينها تلك الموجودة في بوليفيا ومنغوليا وسويسرا، إلى العمل.

وإضافة إلى هذه المراصد، تم إنشاء ثماني نقاط مراقبة جديدة في شرق روسيا، ومولدوفا والمكسيك.

وتقوم أجهزة التلسكوب التابعة لمعهد "كيلديش" بجمع المعلومات عن الأقمار الصناعية.

جدير بالذكر أن روسيا عملت في الوقت نفسه على سد "ثغرات" في شبكة الدفاعات الصاروخية الخاصة بها عبر إنشاء محطات الرادار الجديدة.