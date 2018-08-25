إحالة مدير جمعية زراعية بالبحيرة إلى النيابة لتقاعسه إزالة 18 حالة تعدي

قرر الدكتور طلعت عمر حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إحالة مدير جمعية شارلو الزراعية بمركز كفر الدوار، للنيابة الإدارية المختصة، وذلك بناء على مذكرة الشؤون القانونية بالمديرية بشأن التحقيق الذي تم مع مدير الجمعية بخصوص وجود 18 حالة تعدي على الأرض الزراعية، تم اكتشافها من قبل لجنة الإزالة ولم يتم اتخاذ الإجراءات حيالها،

والمخالفة المنسوبة هي الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي.

وبالبحث والاطلاع على التحقيقات الواردة من إدارة كفر الدوار الزراعية، تبين أنه لم يتخذ الإجراءات القانونية لبعض الحالات، كما تم اتخاذ الإجراءات حيال بعض المخالفات الأخرى بعد مرور لجنة الإزالة، كذلك وجود مبنى مكتمل باسم المواطن "ممدوح.ع"، ولم يتم إخطار الإدارة الزراعية إلا بعد مرور اللجنة، بما يعني تقاعس المذكور عن أداء العمل المكلف به، والذي نتج عنه وجود كل تلك التعديات، ولأن التعديات على الأرض الزراعية تعد من قبيل المخالفات المالية وفق توصية الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية، لما لها من آثار ضارة بالاقتصاد القومي للبلاد.

كذلك فإن الأمر يستلزم أخذ أقوال مسؤولي الوحدة المحلية لقرية سيدي غازي وهي جهة لا تخضع لولاية مديرية الزراعة، ولذلك وافق وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على إحالة كافة الأوراق للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق مع إخطار الإدارة الزراعية بكفر الدوار، بما انتهى إليه التحقيق.