تحركات برلمانية مكثفة لحل أزمة انقطاع المياه بالجيزة

«فؤاد» لـ«الشروق»: «2 مليون مواطن يتضررون من الأزمة.. والحل في إجراء توسعات بـ 4 محطات»



عقد حزب مستقبل وطن أمس، اجتماعا بحضور جميع قياداته بالجيزة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة؛ لبحث حل أزمة الانقطاع الدائم للمياه في مناطق عديدة بالمحافظة، والتواصل مع قيادات وزارة الإسكان من أجل إيجاد حل سريع للأزمة.

في الوقت ذاته تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة إلى البرلمان، موجه لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ونائب وزير الإسكان راندة المنشاوي بشأن الأزمة.

وقال عضو مجلس النواب علاء والي، في بيانه، أمس، إن اجتماع قيادات الحزب يأتي في ظل تزايد أزمة انقطاع المياه، وما آلت إليه الأمور من تدهور؛ نظرًا للانقطاع الدائم للمياه والذي يزيد على أكثر من 12 ساعة يوميًا في مناطق متعددة خلال الفترة الماضية دون إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.

من جانبه، ذكر أمين التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن عصام هلال عفيفي، أن «والي» أجرى اتصالا بنائب وزير الإسكان للمرافق المهندسة راندا المنشاوي، وأنها استجابت على الفور لعقد اجتماع عاجل مع أعضاء مجلس النواب بالجيزة وقيادات حزب مستقبل وطن بالمحافظة الثلاثاء المقبل بمقر الوزارة؛ لوضع حلول جذرية.

وأشار إلى، أن الاجتماع سيكون بحضور رؤساء الشركات والأجهزة التنفيذية المعنية بمياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة؛ وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وحصولهم على حقهم من المياه

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وانتقد أعضاء مجلس النواب عن الجيزة، وقيادات حزب مستقبل وطن ما وصفوه بـ«إهمال المسئولين» لأزمة انقطاع المياه بالجيزة، وترك المواطنين يعتمدون على تناول المياه بـ«الجراكن والطلمبات»، وضخ فناطيس مياه للأهالي من آن لآخر، مؤكدين أن هذا الأمر غير مقبول وخصوصا ونحن في الصيف الذي يزيد فيها استخدام المياه.

من جهته، شدد عضو مجلس النواب محمد فؤاد، أن أزمة المياه بالجيزة موجودة منذ فترة طويلة، وسببها أن هناك عجز مياه وصل من 250 ألف متر مكعب إلى 400 ألف متر مكعب يوميًا، مضيفا أنه تقدم بمذكرة العام الماضي لوزير الإسكان مصطفى مدبولي ووعد بحل الأزمة.

وأشار «فؤاد» لـ«الشروق» إلى، أن الأزمة تؤثر على نحو 2 مليون مواطن يوميًا ولن تحل إلا بإجراء توسعات في 4 محطات مياه في مناطق «جزيرة الدهب، والقراطين، وإمبابة، وأطفيح».

وتابع: «هناك مناطق كثيرة في محافظة الجيزة تتفاقم فيها الأزمة كالهرم، وبولاق، والطالبية، والعمرانية، والبدراشين، والطوابق فيصل، والعشرين وغيرهم»، لافتا إلى أن ووزارة الإسكان تعلم أن الأزمة في محطات المياه، مستكملا: «ما لم يتم الانتهاء من توسيع محطات المياه، فإن الصيف القادم سيعرض 3 ملايين مواطن لأزمة مياه».