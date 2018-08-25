مستشار الأمن القومى الأمريكى يهدد بضربة عسكرية جديدة في سوريا

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم السبت، نقلا عن 4 مصادر وصفتها بالمطلعة، أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، حذر روسيا من أن بلاده مستعدة لتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا أشد قوة مما نفذته فى الماضى، إذا ما استخدم الرئيس السوري بشار الأسد الأسلحة الكيماوية.

وقالت المصادر، التى طلبت عدم ذكر اسمها، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الأسد يخطط لشن هجوم كيماوى في ظل سعيه إلى استعادة السيطرة على محافظة إدلب (شمال غرب)"، وهى المنطقة الوحيدة من البلاد التي مازالت تحت سيطرة إرهابيو جبهة النصرة.

وأوضحت المصادر أن بولتون وجه هذا التحذير خلال اجتماعه مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في جنيف، الخميس الماضي.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد صرح من قبل إنه سيعاقب الأسد على أي استخدام آخر للأسلحة الكيماوية، بعد أن أمر بتنفيذ غارتين محدودتين على سوريا بذريعة شن الحكومة السورية هجمات كيماوية.

وبحسب بلومبرج، فإن التحذير الأمريكي الأخير أكثر تحديدًا، ويأتي عشية ما قد يكون أحد أكثر الحملات دموية في الحرب الأهلية في سوريا، حيث أن القوات الحكومية السورية، المدعومة بالقوة الجوية الروسية ، تنتشر حول إدلب.

وفي موسكو، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجور الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن هناك تأكيدات غير مباشرة أن أمريكا تعد مع حلفائها لهجوم عدواني جديد على سوريا.

وأشار كوناشينكوف إلى وصول المدمرة "يو إس إس سوليفان" التابعة للبحرية الأمريكية مزودة بـ56 صاروخ كروز إلى الخليج، فيما تستعد قاذفة القنابل الاستراتيجية "بي 1 — بي" المزودة بـ 24 صاروخ جو — أرض للتحرك من قاعدة العديد في قطر لضرب أهداف في سوريا، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال المسؤول الروسي إن "تصرفات الدول الغربية تتناقض مع تصريحاته العلنية، وتهدف إلى خلق تفاقم حاد آخر في الوضع بالشرق الأوسط، وإفشال عملية السلام في سوريا".

وأضاف أن تنفيذ العملية الاستفزازية بمشاركة المخابرات البريطانية سيكون بمثابة ذريعة أخرى للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتنفيذ هجمات صاروخية وغارات جوية على المرافق الحكومية والاقتصادية في سوريا.

وأوضح أنه تم إرسال 8 عبوات من الكلور ونقلت إلى قرية تبعد بضعة كيلومترات عن جسر الشغور بعد أن سلمت إلى الجماعة الإرهابية "حزب التركستان الإسلامي" من أجل تمثيل "الهجوم الكيماوي" في مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب من قبل جبهة النصرة.

ولفت إلى أنه يخطط لمشاركة مسلحين مدربين من قبل شركة خاصة بريطانية "أوليف" لتمثيل دور إنقاذ الضحايا من الهجوم الكيماوي الذي يعدونه في إدلب، مشيرا إلى أنه وصل مجموعة من المسلحين المدربين إلى منطقة جسر الشغور.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد شنت عدوانا ثلاثيا على سوريا في أبريل الماضي، بذريعة أن القوات الحكومية السورية شنت هجوم كيماوي في دوما بالغوطة الشرقية.