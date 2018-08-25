«البيئة»: وصول أول أتوبيس بالكهرباء للإسكندرية سبتمبر المقبل

قال رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، مصطفى مراد، إن الوزارة تسعى لخفض الانبعاثات الضارة التى تتسبب فى تلوث الهواء، وذلك تنفيذا لخطة الوزارة والتى تهدف لوصول خفض الملوثات إلى 50% خلال عام 2030.

وأضاف مراد لـ«الشروق»، اليوم، أن الوزارة وهيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية قاما بالاتفاق مع شركة صينية لشراء 15 أتوبيسا يعملون بالكهرباء، للحفاظ على الهواء، وتسعى الوزارة لتعميم تجربة النقل النظيف من خلال المركبات التى تعمل بالكهرباء، تنفيذا لمنظومة النقل المستدام فى مصر.

وأوضح أن أول أتوبيس كهربائى سيصل مصر، خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن الأتوبيس سيخضع لتجربة عمل لمدة لا تتجاوز الـ3 أشهر، وبناء على نتائج تلك التجربة سيتم تسلم باقى الأتوبيسات وتفعيل المنظومة ككل، موضحا أن هذه التجربة ستكون التجربة الأولى فى مصر والتى تساهم بشكل كبير فى خفض نسبة الانبعاثات الضارة التى تخرج من عوادم السيارات.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بعمل مجموعة من اللوحات الإرشادية بمنطقة وسط القاهرة، لمساعدة قائدى المركبات على معرفة الأماكن الفارغة، وتفاديا للزحام الموجود بالعاصمة، كما تم إرسال مجموعة من الشاشات التلفزيونية لمحافظة القاهرة لوضعها بشارع القصر العينى «بالجراجات» الفارغة للتسهيل على المواطنين.