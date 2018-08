هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، المصارع السابق فينس مكمان، الرئيس الحالي للاتحاد العالمي للمصارعة الترفيهية (دبليو دبليو إي)، بعيد ميلاده.

ونشر «ترامب» تغريدة عبر «تويتر» قال فيها: «عيد ميلاد سعيد يا فينس، أنت حقًا واحدًا من العظماء».

يشار إلى أن «ترامب» اشتبك ذات مرة على حلبة المصارعة مع «مكمان» في 2007، وقام «ترامب» بحلق شعر «مكمان» في نهاية المطاف.





Happy birthday Vince, you are truly one of the greats! https://t.co/b8zV5MfojY