بدأ الحديث في أمريكا عن عزل ترامب بعد حوالي عامين من توليه الرئاسة؛ وذلك بسبب شكوك حول تلقيه تمويلات خارجية غير قانونية لحملته الدعائية ساهمت فى فوزه بالانتخابات الرئاسية.

موقف ترامب بات عصيبًا بعد اعتراف محاميه السابق أمام قاض فيدرالي بأنه قدم بمساهمات مالية غير قانونية لحملة ترامب الانتخابية بناء على طلبه شخصيًا.

الرئيس الأمريكي علق على مطالبات عزله لأول مرة اليوم الجمعة، موضحًا: "أقول لكم إنه في حال تم عزلي، أعتقد أن الأسواق ستنهار، أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا، انا لا أعرف كيف يمكن عزل شخص أدى عملًا رائعًا"، وذلك بحسبما نقلته شبكة "فوكس نيزو الأمريكية".

«ترامب» ليس أول المهددين بالعزل.. فيما يلي نستعرض الرؤساء المعزولين..

أندرو جونسون - 1866

الرئيس الـ17 للولايات المتحدة، والذي تولى المنصب عام 1865، حتى عزله مجلس الشيوخ عام 1866؛ وذلك بسبب معارضته للتعديلات التي تعطي الجنسية لأصحاب البشرة السوداء، بالإضافة إلى إقالته وزير الحرب إدوين ستانتون عقب إصدار الكونجرس قانون امتلاك المنصب، والذي قيّد يد الرئيس في إقالة مسؤولي مجلس الوزراء، ليصبح أول رئيس أمريكي تتم الإطاحة به من خلال تصويت فى مجلس النواب.

ريتشارد نيكسون - 1974

الرئيس الـ37، استقال من منصبه عام 1974، بسبب أزمة "ووترجيت" الشهيرة؛ ففي عام 1972، تم القبض على 5 أعضاء في لجنة إعادة انتخاب الرئيس بتهمة اقتحام المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي الوطني في مبنى ووترجيت بواشنطن.

وبعد عامين من التحقيق اعترف المتهمون بأن الرئيس نيكسون هو المدبر لجريمتهم، فضلا عن جرائم أخرى حرضهم عليها.

وجهت لنيكسون عدة اتهامات، من بينها إعاقة العدالة، وإساءة استخدام سلطاته الرئاسية، وعدم الامتثال للاستدعاءات القضائية.

بيل كلينتون

الرئيس الـ42 للولايات المتحدة الأمريكية، هو صاحب واحدة من أشهر الفضائح في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، كان مهددًا بالعزل من ولايته الرئاسية؛ بسبب علاقته غير شرعية بموظفة بالبيت الأبيض تدعى "مونيكا لوينسكي"، ولكنه اعترف بالعلاقة واعتذر للشعب الأمريكي وأتم ولايته.