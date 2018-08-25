تنفيذ 22 ألف حكم قضائي وضبط 132 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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نفذت الأجهزة الأمنية 22 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت 132 قضية مخدرات، و30 متهم هارب مطلوبين في قضايا متنوعة خلال حملات بالمحافظات.

وشنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط (6 كيلو لمخدر البانجو، و3 كيلو حشيش، وكميات من الأفيون، والفودو، والهيروين، والاستروكس، و5 آلاف قرص مخدر)، وضبط و30 متهم هارب مطلوب ضبطهم في قضايا متنوعة.

كما تم ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 7 متهمين إرتكبوا 8 وقائع متنوعة، وضبط 8 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، فضلاً عن ضبط 407 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 4 سيارات مُبلغ بسرقتها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى، وجار استمرار الحملات الأمنية.