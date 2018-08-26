بيكيه يخوض مباراته الـ 300 بالدوري الإسباني

يخوض جيرارد بيكيه، نجم نادي برشلونة مباراته رقم 300 في الدوري الإسباني الممتاز، أمام بلد الوليد فى الأسبوع الثاني للدوري الأسباني

وسبق لبيكيه وأن خاض 299 مباراة بالدوري الإسباني بواقع 24.976 دقيقة، منهم 22 مباراة مع ريال سرقسطة بموسم 2006/2007 .

وأحرز المدافع الإسباني ذو الـ 31 عامًا 25 هدفًا في جميع مبارياته السابقة بالدوري الإسباني منهم هدفين مع ريال سرقسطة وصنع 4 أهداف أخرى كانوا جميعهم بقميص البرسا.

ودخل بيكيه في قوائم برشلونة وريال سرقسطة ببطولة الدوري الإسباني في 334 مباراة، إلا أنه شارك أساسيًا في 282 مواجهة، ودخل بديلًا في 17 لقاء آخر.

وتلقى اللاعب الذي انتقل لبرشلونة في موسم 2008/2009 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي 75 بطاقة صفراء منهم 8 في 4 مباريات "تحولت لبطاقات حمراء"، فيما أشهر الحكام في وجهه البطاقة الحمراء مباشرةً 3 مرات.

وحقق بيكيه مسيرته ببطولة الليجا 220 انتصار، فيما تعادل في 54 مباراة وخسر في 25 لقاء آخر، فضلًا عن حصده 7 بطولات دوري إسباني كانوا جميعهم مع برشلونة.