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نفق لتهريب المخدرات من مطعم كنتاكي قديم في أريزونا إلى غرفة نوم في المكسيك


نشر فى : السبت 25 أغسطس 2018 - 4:14 م | آخر تحديث : السبت 25 أغسطس 2018 - 4:14 م

كشفت السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي عن وجود نفق سري يمتد من مطعم سابق لسلسة مطاعم كنتاكي في ولاية أريزونا إلى المكسيك.

وقال الضباط المسؤولون إن عمق النفق يبلغ 22 قدماً، وبطول 5 أقدام وعرض 3 أقدام من المطعم السابق في سان لويس وتحت الحدود لينتهي بفتحة أرضية تقود إلى أسفل سرير بمنزلٍ في سان لويس ريو كولورادو في المكسيك.

وقبضت قوات الأمن على صاحب المبنى وهو إيفان لوبيز في جنوب ولاية أريزونا، بعد أن اشتبهت بمركبته وأوقفت طريقه حسب الأخبار المحلية، حيث قامت كلاب الشرطة بالاستدلال على حاويتين من المخدرات لديه بقيمة مليون دولار.

وقال المحققون إن الحاويات حملت 118 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين و 6 كيلوغرام من الكوكايين و3 كيلوغرام من الفنتانيل و 19 كيلوغرام من الهيروين.

صورة جوية لمنزل مهرّب المخدرات في أريزونا
منزل مهرّب المخدرات في أريزونا

وهذه ليست الحالة الأولى من نوعها، فقد تم العثور على نفق بطول 2600 قدم منذ عامين في سان دييغو بولاية كاليفورنيا لنقل كميات غير مسبوقة من الكوكايين والماريوانا حسب المسؤولين.

كما تم ضبط 15 كيلوغرام من الهيروين و1900 كيلوغرام من الماريونا و372 كيلوغرام من الميثامفيتامين إضافة إلى 11 كيلوغرام من الكوكايين في شهر تموز/ يوليو وحده على الحدود عبر الولايات المتحدة.


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