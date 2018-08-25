تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف «طفل الشروق» إلى 26 أكتوبر

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قررت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار لطيف سليمان، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل، والمعروفة إعلاميًا بخطف "طفل الشروق"، إلى جلسة 26 أكتوبر القادم لسماع الشهود.

وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة لنظر القضية، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز الطفل دون وجه حق، وحيازة أسلحة نارية.

وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل، باصطحاب المتهمين الثمانية، كما قامت بمواجهة الطفل بالمتهمين وتعرف عليهم.

ترجع وقائع القضية إلى بلاغ من موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها (7 سنوات) من أمام مسكن والد زوجها بالحي الثالث باستخدام سيارة ملاكي، وبعد اتصالات هاتفية لأسرته من الجناة طلبوا خلالها مبلغ من المال فدية نظير إطلاق سراحه.