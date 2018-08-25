كارول سماحة تتألق في «ليالي كفرعقا» وتستعد لعرض «سفر» في صيدا

أحيت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، حفلاً غنائيًا، مساء أمس الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان «ليالي كفرعقا» اللبناني احتفالًا بعيد الأضحي المبارك.

وأدت «سماحة» خلال الحفل، عدد من أغانيها القديمة والحديثة، وسط حشد جماهيري كبير.

وتستعد كارول سماحة، لحفلها المرتقب، بمدينة صيدا اللبنانية، في 30 أغسطس الجاري، حينما تقدم عملها الاستعراضي الراقص «سفر».

وقدمت كارول سماحة في بداية شهر أغسطس الحالي، أغنية «ما بخاف» بريميكس جديد، وهي إحدى أغنيات ألبوم «حدودي السما»، الذي كانت قد طرحته عام 2009، وهي من كلمات وألحان، سليم عساف، وتوزيع ميشال فاضل.

وطرحت كليب «صحابي»، الأغنية من كلمات نادر عبدالله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وإخراج داني داغر.