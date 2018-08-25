منتخب شباب السلة يحقق فوزا ثمينا على غينيا في بطولة إفريقيا

حقق منتخب مصر للشباب تحت 18 سنة، لكرة السلة، فوزًا ثمينًا على نظيره المنتخب الغيني، بنتيجة 111-61، في إطار الجولة الافتتاحية بالمجموعة الأولى من منافسات بطولة أفريقيا للناشئين، والمقامة حاليا بمالي.

ويشارك في البطولة، المقرر لها في الفترة من 24 أغسطس وحتى 2 سبتمبر القادم، 10 منتخبات هي " مصر، مالي، الجزائر، أنجولا، الكونغو الديمقراطية ، غينيا، رواندا، السنغال، تونس وأوغندا".

وحسم شباب الفراعنة أشواط المباراة الأربعة لصالحه بواقع (26-17 ،28-5 ، 15-24، 24-33) على الترتيب.

ويعد هذا الفوز التاني للمنتخب بالبطولة، بعدما نجح في تحقيق الفوز في افتتاح البطولة علي نظيره الليبي ، بنتيجة "115-38".

ومن المنتظر ان يلتقي منتخب الشباب ، نظيره المالي "صاحب الأرض"، غدًا الاحد ، في تمام الساعة الـ 9.15 مساءًا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

ويشارك المنتخب المصري في هذه البطولة بـ12 لاعبا، هم " كريم حاتم، مؤمن موسى، معاذ أيمن، سيف صلاح، أدهم الصباغ، عبد الرحمن سمير، يوسف المعداوي، ياسين أسامة، زياد صقر، عمر طارق، محمود نور الدين، إبراهيم هشام".

ويقود المنتخب فنيًا، رفيق يوسف الذي تولى تدريب الفراعنة خلفا لأحمد مرعي المدرب السابق الذي اعتذر عن استكمال مهمته مع المنتخب بعد توليه قيادة فريق شباب أهلي دبي الإماراتي.