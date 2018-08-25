قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية، بإلغاء 200 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين، تأتي في إطار صفقة القرن، بهدف إنهاء القضية الفلسطينية.

وأضاف «زكي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم السبت، أن واشنطن وإسرائيل يعملان على إنهاء القضية الفلسطينية من خلال 3 محارو هي السيطرة على الأرض، وهو ما ظهر من خلال قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإصدار الكنيست الإسرائيلي لقانون القومية اليهودية، ما يعني عدم أحقية غير اليهود بتقرير المصير على هذه الأرض، بالإضافة إلى إنهاء حق العودة من خلال إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأنروا»، بتجفيف مواردها، بجانب إنهاء منظمة التحرير الفلسطينية أو ما يسمى بالشعب الفلسطيني من خلال المساومات والمؤامرات لتقسيم الأرض والفصائل الفلسطينية.

وتابع: «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرك بأن العرب هم من يمولون العالم بالمال، ولو كان يعرف بأنهم يقفون وراء القضية الفلسطينية لما حجب المال لأن العرب بإمكانهم تقديم المليارات للفلسطينيين دون الحاجة لأمريكا».

وأشار إلى عدم اعتراف «ترامب»، بأن هناك قضية فلسطينية ويتنكر لدور أمريكا كدولة في المجتمع الدولي، مطالبًا بمعاقبة الولايات المتحدة دوليًا ومن قبل الدول العربية والإسلامية والمسيحية لأنه يعتدي على المقدسات قبل الاعتداء على الفلسطينيين، وفق قوله.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل الصمود مهما كانت المحاولات والضغوط ولن يغادروا أرضهم، مضيفًا أن القيادة الفلسطينية متفقة على عدم تمرير صفقة القرن، بالإضافة إلى موقف مصري أردني سعودي، في مواجهة صفقة القرن.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وجه السبت، بإعادة توجيه مساعدات اقتصادية بأكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لقطاع غزة والضفة الغربية إلى مشاريع في أماكن أخرى، بعد مراجعة لضمان أن تلك المخصصات تنفق بما يتسق مع مصالح الولايات المتحدة، حسبما ذكر متحدث باسم الخارجية الأمريكية.