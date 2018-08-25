رئيس الوزراء يتابع استعدادات العام الدراسي الجديد وموقف المدارس اليابانية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم السبت، على الأهمية التي توليها الحكومة للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب على مستوى الجمهورية، موجهاً بضرورة استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذ الصدد ومتابعة خطة العمل لتوفير الاحتياجات المختلفة لبدء العام الدراسي وتذليل أية عقبات بما يضمن تحقيق منظومة التعليم لأهدافها الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي اجتماعاً لمتابعة الجوانب المتعلقة بمختلف الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد (2018/2019 ) وتوصيل البنية الأساسية وتطبيق المناهج الجديدة؛ وذلك بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائب وزير التعليم لشئون المعلمين.

وقدم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضاً بشأن مشروع تطوير منظومة التعليم والخاص بتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الحكومية.

وفيما يتعلق بتقدم سير العمل، قال وزير الاتصالات : إن نسبة ما تم إنجازه حتى تاريخه من المشروع تقدر بنحو 77% من الخطة الحالية ، حيث بلغ عدد المدارس المنفذة بشبكة ألياف ضوئية 1837 مدرسة من 2378 مدرسة بزيادة 23% عن المستهدف المخطط له والبالغ 54%.

وأضاف: إنه كان يجب الانتهاء حتى تاريخه من المرحلتين الأولى والثانية فقط بعدد 1296 مدرسة ولكن تم الانتهاء منهما بعدد 1127 مدرسة ما عدا 169 مدرسة (منها 100 مدرسة بمحافظة القاهرة) وبالمقابل تم الانتهاء من 712 مدرسة بالمرحلة الثالثة والرابعة على الرغم من أن المرحلة الثالثة ستدخل حيز التنفيذ في 25 أغسطس 2018.

وتناول الاجتماع عرض موقف عدد من المدارس التي تأخر توصيل البنية الأساسية لها بسبب تأخر التصاريح من المحليات والتي من المتوقع الحصول عليها بنهاية الشهر الحالي طبقاً لما تم الاتفاق عليه، حيث أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه جاري العمل مع الجهات المعنية على تذليل معوقات تنفيذ عدد 169 مدرسة بالمرحلتين الأولي والثانية.

ومن جهته، أفاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن 5ر2 مليون تلميذ سيستفيدون من نظام التعليم الجديد في مرحلة رياض الأطفال حيث تم عرض المناهج الجديدة لتلك المرحلة والتي يتم تدريب 128 ألف معلم عليها.

وقال إن ذلك يأتي بالتوازي مع الجهود المبذولة لتقييم نظام التعليم في المرحلة الثانوية ، مؤكدا أن نظام التقييم في المرحلة الثانوية هو التغيير الأساسي الذي استدعي وجود الشبكات والتابلت وجاري العمل في تنفيذ الشبكات الداخلية للإنترنت بالمدارس.

وأضاف: سيتم تسليم التابلت للطلاب تباعاً مع بداية العام الدراسي وسيتم مساعدتهم على كيفية استخدامه، موضحا أنه يتم تجهيز مراكز صيانة متنقلة للتابلت حيث تم تعيين 600 مهندس في هيئة الأبنية التعليمية في إدارة صيانة الأجهزة الإلكترونية فضلاً عن تخصيص 40 سيارة متنقلة للصيانة.

وفيما يتعلق بالمدارس اليابانية، أوضح وزير التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد 34 مدرسة يابانية حيث تم اختيار 1250 مدرسا للعمل بها وسيتم توفير التدريب اللازم لهم، منوهاً بأنه سبق فتح باب القبول لطلبة المدارس اليابانية التي سيبدأ تشغيلها هذا العام.