محافظ الشرقية: تخصيص قطعة أرض لإقامة دار مناسبات بالجزيرة الوسطى

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، قرارًا بتخصيص قطعة أرض على مساحة 250 مترا مربعا، أملاك دولة؛ لإقامة دار مناسبات تابعة لرئاسة حي ثان الزقازيق.

وذكر بيان صادر عن الديوان العام لمحافظة الشرقية، أن قرار المحافظ رقم 10418 لسنة 2018، نص على تخصيص قطعة الأرض المُشار إليها بالجزيرة الوسطى بمنطقة ترعة "المسلمية"، والتي تم ردمها، لصالح رئاسة حي ثان الزقازيق لإقامة دار مناسبات عليها.

وأوضح البيان، أن الحد البحري للأرض هو امتداد الجزيرة الوسطى على ترعة المسلمية بطول 17 مترا، والحد القبلي حديقة مسجد جامع "الخير" بطول 17 مترا، والحد الشرقي شارع ثم منطقة "يوسف بك" بعرض 14.70 متر، والحد الغربي شارع ثم منازل منطقة "الحكماء" بعرض 14.70 متر.

كان المجلس التنفيذي لرئاسة حي ثان الزقازيق، وافق على تخصيص قطعة اﻷرض المُشار إليها، ليصدر قرار المحافظ بتخصيصها ﻹقامة دار مناسبات عليها، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا، فيما تسعى المحافظة جاهدة لتوفير الأرض اللازمة لإقامة دار مناسبات عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعينة ولخدمة أبناء المحافظة.