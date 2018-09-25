السيطرة على 3 حرائق في القاهرة والجيزة دون إصابات بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة والجيزة على 3 حرائق بمناطق عابدين والسيدة زينب والعمرانية دون إصابات بشرية، وحرر محضراً بالوقائع المختلفة، وتم إحالته إلى النيابات المختصة للتحقيق.

ففي القاهرة سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل شب داخل شقة سكنية بمنطقة عابدين، بعد انتقال 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق قبل أن تمتد إلى باقي أرجاء العمارة السكنية، والتهمت النيران محتويات الشقة دون وقوع أية إصابات بشرية.

وتلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بلاغاً، في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن للملابس الجاهزة، وفور انتقال سيارتين إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران دون وقوع أية إصابات بشرية، وتبين من المعاينة الأولية أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي.

وفي الجيزة سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع داخل مخزن بمنطقة العمرانية، والتهمت النيران بعض محتوياته، حيث تبين أن سبب اندلاع النيران حدوث ماس كهربائي أيضاً داخل المخزن، وأجريت علميات تبريد لمكان الحريق لمنع تجدد النيران مرة أخرى.