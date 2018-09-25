أعلن الإعلامي مدحت شلبي، نقلا عن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، انسحابه نهائيا من الاستثمار في مصر.



وأعلن "آل الشيخ" عن توفير عقود احترافية للاعبي فريق بيراميدز.



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