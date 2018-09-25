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رسميا.. تركي آل الشيخ يعلن انسحابه من الاستثمار في مصر نهائيا

كريم البكري
نشر فى : الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 - 2:38 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 - 4:41 ص

أعلن الإعلامي مدحت شلبي، نقلا عن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، انسحابه نهائيا من الاستثمار في مصر.

وأعلن "آل الشيخ" عن توفير عقود احترافية للاعبي فريق بيراميدز.

كما تعهد بالحفاظ على أوضاع العاملين بالقناة والالتزام بكافة حقوقهم.

 


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