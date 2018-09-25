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أعلن الإعلامي مدحت شلبي، نقلا عن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، انسحابه نهائيا من الاستثمار في مصر.وأعلن "آل الشيخ" عن توفير عقود احترافية للاعبي فريق بيراميدز.كما تعهد بالحفاظ على أوضاع العاملين بالقناة والالتزام بكافة حقوقهم.