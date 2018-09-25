عمرو أديب عن نقل الهيئات والوزارات للعاصمة الإدارية: «تحد للدولة»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن رئيس الوزراء تفقد أعمال العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لنقل المصالح والهيئات الحكومية والوزارات إليها، مؤكدًا أنه تحد كبير للدولة المصرية.

وأضاف في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن العاصمة الإدارية الجديدة لن يتحقق الهدف من إنشائها إلا بعد نقل الوزارات والهيئات الحكومية، معقبًا: «هدفنا ننقل مدام مديحة بحلة المحشي بتاعتها إلى العاصمة الإدارية».

وأشار إلى نقل مبنى التحرير الذي سيخفف من الازدحام ويقلل من الضغط المروري في أماكن الوزارات والهيئات الحكومية، موضحًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر عقد بين الحكومة والمواطن المصري.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا بشأن ترتيبات انتقال المبانى الحكومية للعاصمة الإدارية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.