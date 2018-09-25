«ترامب» ينتقد المحكمة الجنائية الدولية ويشيد بالسيادة الوطنية

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسيادة الدول، قائلاً: "نرفض أيديولوجية العولمة"، معربًا عن انتقاده للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، في نيويورك "لن نتخلى أبداً عن السيادة الأميركية لبيروقراطية عالمية غير منتخبة وغير خاضعة للمساءلة... المحكمة الجنائية الدولية لا تحظى بأي شرعية أو سلطة".

وتابع الرئيس الأمريكي، إنه يحترم "العقيدة الوطنية" في كل أمة وأن لكل بلد الحق في وضع قوانينه الخاصة، مسلطًا الضوء بصورة خاصة على قيود الهجرة والحدود الوطنية.

وفي كلمته، أشار ترامب إلى أنه ينبغي على المهاجرين بدلاً من ذلك "بناء مستقبل أكثر تفاؤلاً في بلدانهم ... وجعل بلدانهم رائعة مرة أخرى".

وقال ترامب: "دعونا نختار مستقبلاً من الوطنية والازدهار والفخر"، مشيرًا إلى أنه فقط داخل حدود الدول ذات السيادة، يمكن أن تزدهر الحرية والديمقراطية والسلام.