«العدل» تحيل واقعة نشر خطاب استقالة رئيس «الطب الشرعي» للنيابة

أصدرت وزارة العدل، بيانًا اليوم الثلاثاء، أنها أخطرت النيابة العامة للتحقيق في واقعة اصطناع خطاب منسوب للطب الشرعي وخاتم شعار الجمهورية، تداولته عدد من المواقع الإلكترونية بشأن استقالة رئيس المصلحة وكبير الأطباء الشرعيين.

وأكد بيان وزارة العدل أن الوزير المستشار حسام عبد الرحيم قبل استقالة الدكتور هشام عبد الحميد اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري، ووجه الجهات المعنية بتسوية حالته طبقا للقانون وبناء على طلبه يوم 12 من نفس الشهر، وكلف الدكتورة سعاد عبد الغفار المدير العام بالطب الشرعي بالقيام بأعمال كبير الأطباء الشرعيين رئيسًا لقطاع الطب الشرعي.

وجاء في البيان أن الدكتور هشام عبد الحميد تم مواجهته بما أورد في استقالته بأن هناك مشاكل إدارية تتصل بالتفويضات الممنوحة لإدارة القطاع على النحو الأمثل.

وكانت عدد من المواقع الإلكترونية تداولت صورا ضوئية لنص استقالة منسوبة للدكتور هشام عبد الحميد ممهورة بخاتم وشعار الجمهورية تتضمن أسباب الاستقالة.