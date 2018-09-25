رئيس جنوب إفريقيا: «نصبو إلى تحسين حياة الناس في شتى مناحيها»

قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إنه على مر السبعة عقود الماضية، كانت الأمم المتحدة تمثل قوة سلام من أجل المحرومين والمستغلين والفقراء في العالم، متابعًا: «استلهمنا منها ومن ميثاقها حثًا على حق الشعوب في تقرير مصائرهم».

وأضاف، في كلمته خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلًا عن فضائية «TEN»، مساء الثلاثاء، «نصبو إلى تحسين حياة الناس في شتى مناحيها، ونسعى للإسهام في إنشاء حضارة يملأها العدل والتضامن».

وتابع: «نيلسون مانديلا قادنا إلى درب الحرية وأعطانا فرصة عظيمة لتغيير بلدنا، وإنهاء نظام الفصل العنصري البغيض، والآن نحن سلكنا طريق التغيير، وعملنا على تحسين التعليم والاقتصاد».

وأشار إلى فتح بلاده حوارًا شاملًا لإصلاح الأراضي الزراعية داخلها وتشاطرها بين الأكثر استحقاقًا وذلك في إطار سيادة القانون، متابعًا أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل للإصلاح الاقتصادي وتهيئة بيئة جيدة لجذب الاستثمارات.

وبدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.